Milli atlet Hayrettin Yıldız rekorunu yeniledi!

Milli atlet Hayrettin Yıldız Uluslararası Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye rekorunu yeniledi

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Milli atlet Hayrettin Yıldız rekorunu yeniledi!
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10 Haziran 2023 00:57
Milli atlet Hayrettin Yıldız, Litvanya'da düzenlenen 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alytus kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı genç sporcu, Balkan Şampiyonası'nda kırdığı 20 yaş altı Türkiye rekorunu 1.27.08'lik derecesi ile yeniledi.

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