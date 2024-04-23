Milan yeni teknik direktör arıyor!

Serie A'da şampiyon Inter'in 17 puan gerisinde kalan, Avrupa'da Roma'ya karşı turu geçemeyen Milan, sezon sonu için radikal kararlar almaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Stefano Pioli, sezon sonunda Milan yönetimi tarafından görevden alınacak. Milan yönetiminin bu doğrultuda yeni teknik direktör arayışlarına başladığı belirtildi.



FONSECA VE MOTTA ADAY



Yeni teknik direktör adayları arasında Lille teknik direktörü Paulo Fonseca ve Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta'nın ön planda olduğu aktarıldı.



PIOLI'NİN MİLAN PERFORMANSI



Bu sezon Milan'ın başında 47 maça çıkan Pioli, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. İtalyan teknik adam 1.89 puan ortalaması yakaladı.





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