Milan yeni teknik direktör arıyor!

Milan, sezon sonunda teknik adam Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı ekip yeni teknik direktör arayışlarına şimdiden başlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan yeni teknik direktör arıyor!
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23 Nisan 2024 16:22
Serie A'da şampiyon Inter'in 17 puan gerisinde kalan, Avrupa'da Roma'ya karşı turu geçemeyen Milan, sezon sonu için radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Stefano Pioli, sezon sonunda Milan yönetimi tarafından görevden alınacak. Milan yönetiminin bu doğrultuda yeni teknik direktör arayışlarına başladığı belirtildi. 

FONSECA VE MOTTA ADAY 

Yeni teknik direktör adayları arasında Lille teknik direktörü Paulo Fonseca ve Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta'nın ön planda olduğu aktarıldı. 

PIOLI'NİN MİLAN PERFORMANSI 

Bu sezon Milan'ın başında 47 maça çıkan Pioli, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. İtalyan teknik adam 1.89 puan ortalaması yakaladı. 

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