Milan ve Inter PES 2020'de kapışacak

Koronavirüsün etkilerin en şiddetli hisseden ülkelerden biri olan İtalya'nın en büyük derbilerinden Milan - Inter rekabeti oyun konsoluna taşınıyor.Dünyadaki ilk e-derbi olacağı açıklanan organizasyondaTürkiye saati ile 11 Nisan Cumartesi sabahı saat 13:30'da başlayacağı belirtilen karşılaşmanın organizasyonu gerçekleştiren DAZN İtalya'nın yanı sıra Milan'ın resmi televizyonunda, Facebook ve Youtube kanallarında, Inter'in aynı şekilde Youtube ve Facebook hesaplarının yanı sıra Weibo, WeChat ve DQR hesaplarında da oynanacağı belirtildi.İki kulüp de gerçekleştirdiği bu e-spor organizasyonuna tüm taraftarlarını ekranları başında katılmaya davet ederken derbide kazananın dostluk olmasını istediklerini dile getirdi.