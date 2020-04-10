Milan ve Inter PES 2020'de kapışacak

Milan ve Inter kulüpleri DAZN İtalya'nın gerçekleştirdiği organizasyonda iki takımın futbolcuları Rafael Leao ve Sebastiano Esposito'nun oynayacağı PES 2020'de karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Milan ve Inter PES 2020'de kapışacak
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10 Nisan 2020 03:51
Koronavirüsün etkilerin en şiddetli hisseden ülkelerden biri olan İtalya'nın en büyük derbilerinden Milan - Inter rekabeti oyun konsoluna taşınıyor.

Dünyadaki ilk e-derbi olacağı açıklanan organizasyonda Milanlı Rafael Leao ile Inter'in 17 yaşındaki genç ismi Sebastiano Esposito PES 2020 oyununda Milan - Inter derbisini oynayacak. Türkiye saati ile 11 Nisan Cumartesi sabahı saat 13:30'da başlayacağı belirtilen karşılaşmanın organizasyonu gerçekleştiren DAZN İtalya'nın yanı sıra Milan'ın resmi televizyonunda, Facebook ve Youtube kanallarında, Inter'in aynı şekilde Youtube ve Facebook hesaplarının yanı sıra Weibo, WeChat ve DQR hesaplarında da oynanacağı belirtildi.

İki kulüp de gerçekleştirdiği bu e-spor organizasyonuna tüm taraftarlarını ekranları başında katılmaya davet ederken derbide kazananın dostluk olmasını istediklerini dile getirdi.



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