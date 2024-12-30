Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a!

Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan Skriniar ile temasa geçti. Skriniar, Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a!
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30 Aralık 2024 14:48
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar için önemli bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Skriniar'ın eski takım arkadaşları Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Slovak oyuncu ile transfer için temasa geçti.

SKRINIAR'I İKNA ETTİLER

Icardi ve Torreira'nın yaptıkları görüşmede, Skriniar'ı transfer için ikna ettikleri belirtildi.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Skriniar'nın Galatasaray'a altı aylık kiralık olarak imza atacağı ve 29 yaşındaki oyuncunun tüm masraflarının Galatasaray tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Skriniar'ın sezonun ikinci yarısında Galatasaray'dan 5 milyon euro ücret kazanması bekleniyor.

Paris Saint-Germain'de bu sezon gözden düşen Milan Skriniar, sadece 5 maçta sahaya çıktı.

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