Serie A'nın ilk haftasında Milan, sahasında Udinese'yi konuk etti.



San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan, 4-2'lik skorla kazandı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Theo Hernandez, 15 ve 68. dakikalarda Ante Rebic ve 46. dakikada Brahim Diaz attı. Udinese'nin golleri ise 2. dakikada Rodrigo Becao ve 45. dakikada Adam Masina'dan geldi.



Bu sonucun ardından Milan, yeni sezona 3 puanla başladı. Udinese, bir haftada puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki haftasında Milan, Atalanta deplasmanına gidecek. Udinese, sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ