29 Ekim

Michy Batshuayi, Avrupa'da bir başka

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Avrupa kupalarında gol atmaya devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Michy Batshuayi, Avrupa'da bir başka
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26 Ekim 2023 22:58
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Bu sezon ligde fazla forma şansı bulamamasına karşın Avrupa'da takımın gol yollarında en fazla süre alan ismi olan 30 yaşındaki oyuncu, 6. kez ilk 11'de görev aldı.

Batshuayi, Avrupa'da ilk 11'de görev aldığı 6. maçında 4. golüne ulaştı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Zimbru'ya karşı 2, Nordsjaelland'a karşı ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

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