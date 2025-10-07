Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga ile başantrenör Steve Kerr arasında beklentilerin uyum sağlaması için açık bir iletişim kurulması gerektiğini vurguladı.Warriors ile Kuminga arasında sezon öncesinde yaşanan sözleşme süreci şimdilik sonuçlanmış olsa da, genç oyuncu ile Kerr arasındaki ilişkinin bundan etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor.Yaz boyunca yaşanan görüşmeler sırasında bu gerginliğin bazı yansımaları da hissedilmişti. Ancak Kuminga'nın iki yıllık, 48.5 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza atmasıyla, her iki tarafın da bu konuyu geride bırakması bekleniyor.Malone, ESPN'de yayınlanan NBA Countdown programında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:Bazı raporlara göre, Kuminga eğer beklentileri karşılayamazsa 2025-26 sezonu içinde yeniden takas söylentilerinin konusu olabilir.Genç oyuncu da uzun vadeli olarak Golden State'te kalma konusunda temkinli açıklamalarda bulunmuştu. Malone, bu nedenle tarafların "zihin huzuru" bulmasının çok önemli olduğunu belirtti:Golden State Warriors, 2025-26 sezonunu 21 Ekim'de Los Angeles Lakers karşısında açacak.