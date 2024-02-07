Meunier'in kefili Nuri Şahin!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i kente getirdi. 32 yaşındaki oyuncunun transferinde, Alman kulübünün yardımcı hocası Nuri Şahin'in, Abdullah Avcı'ya verdiği olumlu bilgiler etkili oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Meunier'in kefili Nuri Şahin!
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07 Şubat 2024 09:24
Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı.

Bordo-mavililer, Dortmund forması giyen sağ bek Thomas Meunier'i renklerine bağladı. 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Belçikalı futbolcu, kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de karşılıklı anlaşarak feshetti. Bu nedenle Trabzonspor, Dortmund'a bonservis ödemeyecek.

NURİ ŞAHİN ETKİSİ

Bu transferde, Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin'in de payı olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Şahin'le görüştüğü ve Meunier ile ilgili çok olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.

EURO 2024 FAKTÖRÜ

Meunier, salı akşamı Trabzon'a geldi. 1.91 boyundaki oyuncunun, EURO 2024'te Belçika kadrosunda olmak için daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği ve sebeple Trabzonspor'u tercih ettiği vurgulandı.

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