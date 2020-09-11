Metin Tekin: 'Fenerbahçe iyi bir forvet alır'

METİN TEKİN: "FORVET ALINACAKTIR"

Fenerbahçe'de sezonun ilk maçında forvette tercih, geçen sezon kiralık olarak Nürnberg forması giydikten sonra geri dönen İsviçreli golcüoldu.Sarı-lacivertlilerde Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrasında teknik direktör Erol Bulut, forvete Michael Frey'i yerleştirdi.Kadroyu beIN Sports ekranlarında değerlendiren Metin Tekin, Fenerbahçe'nin forvet transferi yapacağını belirtti.Frey'in yeterli olmadığını kaydeden yorumcu, "Santrforluk anlamında hiç yeterli bulunmayan Frey, döndü ve ilk 11'de başlıyor. Erol hocanın oyun görüşünde Frey mi var, bunu göreceğiz. Servis, vuruş kalitesi soru işareti. Fenerbahçe santrfor alacaktır, ben alacağını düşünüyorum. Muriqi'den sonra Frey mi olacak? Zannetmiyorum. Forvet için iyi bir transfer olacağını sanıyorum." dedi.