Metehan Başar'ın hedefi önce olimpiyat kotası sonra altın madalya

A Milli Grekoromen Milli Takımı'nın dünya şampiyonu sporcusu Metehan Başar hedeflerini anlattı.



Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde Azerbaycan Milli Takımı ile yaptığı ikili kampta yer alan başarılı milli sporcu, mart ayında Macaristan'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, nisan ayında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası ve mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'ne hazırlanıyor.



Grekoromen stil 87 kiloda olimpiyat vizesi kovalayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli güreşçisi, 2021 hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Elemelerin olimpiyattan zorlu olduğunu anlatan Metehan, "İlk hedefim mart ve mayıs aylarında yapılacak elemelerde olimpiyat vizesini almak. Sonrasında da Tokyo'dan madalya alarak ülkeme dönmek istiyorum. Önümüzde iki tane zorlu eleme turnuvası var. Orası bazen olimpiyatlardan daha zor oluyor. Bunun için biraz daha stresli bir ortam yaşıyoruz. Daha önce yaptığımız müsabakalardan dolayı elemelere hazır olduğumuzu biliyoruz. İnşallah ben ve arkadaşlarım olimpiyat vizesini alacağız." diye konuştu.



Kariyerinde 2 kez dünya şampiyonu, 1 kez de Avrupa ikincisi olan Metehan, son Dünya Şampiyonası'nda favorilerin olimpiyat kotası alamadığına değinerek, "Geçtiğimiz Dünya Şampiyonası'nda güçlü isimler dışarıda kaldı. Hatta son 2 olimpiyat şampiyonu vize alamadı. Güçlü rakiplerimiz var ama biz, tek kişiye odaklanmıyoruz. Gelen her rakibi en iyi rakibimiz olarak görüyoruz ve bu şekilde hazırlanıyoruz. Bu rakiplerin arasında kendimizi de iddialı görüyoruz. Ben vizeyi alacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- "Şu an takımımızın durumu iyi"



Metehan Başar, Grekoromen Milli Takımı'nın şu anda iyi durumda olduğunu ve olimpiyatlara maksimum kota alarak gitmek istediklerini söyledi.



Azerbaycan Milli Takımı ile yaptıkları kampı değerlendiren 29 yaşındaki güreşçi, şunları kaydetti:



"Bu kampın sonunda Fransa'da hazırlık turnuvamız var. Bir grup da Hırvatistan'a gidecek. Bu kampımızda bize eşlik etmeye Azerbaycan Milli Takımı geldi. Azerbaycan ile daha önce çok ikili kamp yaptık. İki takım da bu kampların çok faydasını görüyor. Özellikle koronavirüs salgınında partner sıkıntısı yaşıyoruz. Azerbaycan Milli Takımı'nın buraya gelmesi çok olumlu oldu. Şu an takımımızın durumu iyi. Olimpiyatlar bir yıl ertelendiği için bu yıla sarktı. Eksik vizelerimiz var. İnşallah onları tamamlayıp Tokyo'ya olabildiğince fazla sporcuyla gitmek istiyoruz. Orada da hedefimiz altın madalya kazanmak."



Türkiye ile Azerbaycan arasında kardeşlik bağı olduğunu aktaran Metehan Başar, "Spordan ziyade iki ülke arasında kardeşlik bağı var. Arkadaşlarımızı başka bir ülkeden gibi görmüyoruz. Kardeşimiz gibi, buradaki milli takım arkadaşlarımız gibi görüyoruz. Onlar da bizi böyle görüyor. Dostluk havası içindeyiz. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Diğer ülkelerin milli takımları gibi değil. O yüzden çok avantajlıyız." şeklinde görüş belirtti.