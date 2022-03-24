"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."

NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?

VALENCIA VE SOSA DA OYNAMAYACAK!

Fenerbahçe'de FLAŞ bir karar çıktı! Sarı lacivertlilerdevekadro dışı bırakıldı. Teknik heyet ile yönetimin aldığı bu ortak kararı, iki futbolcuya iletildi.Mesut Özil ve Ozan Tufan, bu kararın ardından Fenerbahçe'de A Takım ile birlikte çalışamayacak. İki isim, kendilerine verilecek program neticesinde antrenmanlara ayrı devam edecek.Sarı lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Fenerbahçe'de sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan, İsmail Kartal döneminde forma bulmakta sıkıntı yaşadı. Son olarak İttifak Holding Konyaspor maçında 45 dakika sahada kalan Mesut Özil, İsmail Kartal'ın kendisini oyundan almasına tepki gösterdi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal, kalan haftalar öncesinde Mesut Özil'den faydalanamayacağını düşündüğü için takımdaki uyumu bozmamak adına yıldız ismin kadro dışı bırakılmasına karar verdi.Watford'dan döndükten sonra bir türlü takıma ayak uyduramayanise hem antrenman, hem de maç performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı. Ozan Tufan da İttifak Holding Konyaspor maçının bitmesine kısa süre kala oyuna dahil olduğu için İsmail Kartal'a tepki gösteren bir başka isim oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, bir türlü beklediği performansı alamaması ve artık Ozan Tufan'a şans vermeyi düşünmediği için sarı-lacivertli futbolcuyu kadro dışı bıraktı.Öte yandan geçen hafta antrenmanda yeniden sakatlandığı tekrarlayan Enner Valencia, kulüp doktorlarına sert şekilde tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konuyu öğrendikten sonra, Ekvadorlu futbolcu ile görüşme yaparak, takımdan ve doktorlardan özür dilemesini istedi. Enner Valencia davranışının sebebini anlattıktan sonra özür dilemedi. Sarı-lacivertli takımda, doktorlar ile daha önce problem yaşayan Jose Sosa da Enner Valencia'nın bu tepkisinin haklı olduğunu dile getirdi.Teknik heyet ve yönetimin kararıyla, hem Valencia hem de Sosa, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. İki futbolcunun da önümüzdeki haftalarda forma giyme ihtimalinin olmadığı ortaya çıktı. Enner Valencia'nın özür dilemesi halinde durumunun değişebileceği öğrenildi.