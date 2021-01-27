Mesut Özil, Almanya için 'Asla' dedi ve Burak Yılmaz'a cevap verdi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil, imza töreninde Almanya Milli Takımı ile ilgili de konuştu. (Mesut Özil'in tüm sözleri, TIKLAYIN)
Gelen soru üzerine bir daha Almanya Milli Takımı'na dönme ihtimali olmadığını kaydeden Özil, "Milli Takım tercihi geçmiş bir olay. O zamanlar öyle bir karar vermiştik. Geçmiş ve bitmiş bir olay. Ben bir daha asla Alman Milli Takımı'nda oynamam" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil'e ayrıca, kendisiyle ilgili soru yöneltilen Burak Yılmaz'ın "Benimle birlikte milli takım forması giymiş futbolcular hakkında konuşsam daha iyi olur" şeklindeki ifadeleri için de, "Burak kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah sahada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder. Başarılar diliyorum." şeklinde cevap verdi.
Gelen soru üzerine bir daha Almanya Milli Takımı'na dönme ihtimali olmadığını kaydeden Özil, "Milli Takım tercihi geçmiş bir olay. O zamanlar öyle bir karar vermiştik. Geçmiş ve bitmiş bir olay. Ben bir daha asla Alman Milli Takımı'nda oynamam" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil'e ayrıca, kendisiyle ilgili soru yöneltilen Burak Yılmaz'ın "Benimle birlikte milli takım forması giymiş futbolcular hakkında konuşsam daha iyi olur" şeklindeki ifadeleri için de, "Burak kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah sahada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder. Başarılar diliyorum." şeklinde cevap verdi.