Mesut Bakkal: "Ümraniye maçıyla rahatlamak istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, Ümraniyespor maçının kazanarak rahatlamak istediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mesut Bakkal: 'Ümraniye maçıyla rahatlamak istiyoruz'
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10 Mayıs 2022 20:11
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