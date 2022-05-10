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Mesut Bakkal: "Ümraniye maçıyla rahatlamak istiyoruz"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, Ümraniyespor maçının kazanarak rahatlamak istediklerini söyledi.
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