Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama daha üretken olabilirdik." dedi.



Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zemin nedeniyle iki takımın da istediğini yapamadığını söyledi.



Karşılaşmanın ilk devresinin dengeli geçtiğini anlatan Bakkal, "İkinci devre oyunun üstünlüğü bizdeydi. Ceza sahasına 14 kez girdik, net 1-2 pozisyonumuz var. Sahamız iki takımı da engelledi. Mücadeleden memnunum. Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama daha üretken olabilirdik. Atanın galip geleceği bir maçtı, berabere bitti. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



