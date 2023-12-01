Mertens ve Ndombele Okan Buruk'u yanılttı!

Galatasaray'da ligdeki 4-0'lık Alanyaspor maçının bedeli ağır oldu. Sarı-kırmızılı takımda, Manchester United maçıyla ilgili taktik planların Alanyaspor karşılaşmasından sonra değiştiği ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı Manchester United ile 3-3 berabere kalan ve umudunu son maça taşıyan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un A planı işlemedi. Müsabakaya kötü başlayan ve 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda özellikle Tanguy Ndombele ile Dries Mertens'in performansları büyük hayal kırıklığı yarattı. Kaan Ayhan da savunmada istenen performansı sergileyemedi.
OKAN BURUK'U YANILTTI!
Okan Buruk'u yanıltan nokta ise Alanyaspor maçında gösterilen pozitif performans oldu. Mertens'in bu maçta 11'de başlayıp 10 numarada harika oynaması ile planını değiştiren Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu oynatma fikrinden vazgeçti. Kerem, Manchester United karşısında yedek soyunurken sonradan girip puanı getiren golü attı.
Yine Alanyaspor maçında ilk kez 11'de oynayan ve olumlu sinyaller veren Ndombele de Manchester United maçının kötüleri arasında yer aldı. Ndombele orta sahada kötü bir futbol ortaya koyarken, Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in yerine savunmada oynayan Kaan Ayhan stoperde istenen performansı sergileyemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı Manchester United ile 3-3 berabere kalan ve umudunu son maça taşıyan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un A planı işlemedi. Müsabakaya kötü başlayan ve 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda özellikle Tanguy Ndombele ile Dries Mertens'in performansları büyük hayal kırıklığı yarattı. Kaan Ayhan da savunmada istenen performansı sergileyemedi.
OKAN BURUK'U YANILTTI!
Okan Buruk'u yanıltan nokta ise Alanyaspor maçında gösterilen pozitif performans oldu. Mertens'in bu maçta 11'de başlayıp 10 numarada harika oynaması ile planını değiştiren Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu oynatma fikrinden vazgeçti. Kerem, Manchester United karşısında yedek soyunurken sonradan girip puanı getiren golü attı.
Yine Alanyaspor maçında ilk kez 11'de oynayan ve olumlu sinyaller veren Ndombele de Manchester United maçının kötüleri arasında yer aldı. Ndombele orta sahada kötü bir futbol ortaya koyarken, Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in yerine savunmada oynayan Kaan Ayhan stoperde istenen performansı sergileyemedi.