Mertens teklif değerlendiriyor!

Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden Dries Mertens, Katar'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens teklif değerlendiriyor!
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13 Eylül 2023 08:39
Son güncelleme 13 Eylül 2023 08:41
Tıpkı Suudi Arabistan gibi transfer çalışmalarına dev bir bütçe ayıran Katar'dan, Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e teklif geldiği ortaya çıktı.

Tecrübeli forvet, teklifi değerlendirmeye alırken, sarı-kırmızılılar şimdilik konuyla ilgili beklemeye geçti.

Mertens'in ayrılmak istemesi durumunda, Katar kulübünün teklifine göre bir karar verilecek. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'a geçen sezon imza atan Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı forma altında 42 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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