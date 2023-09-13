Mertens teklif değerlendiriyor!

Tıpkı Suudi Arabistan gibi transfer çalışmalarına dev bir bütçe ayıran Katar'dan, Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e teklif geldiği ortaya çıktı.
Tecrübeli forvet, teklifi değerlendirmeye alırken, sarı-kırmızılılar şimdilik konuyla ilgili beklemeye geçti.
Mertens'in ayrılmak istemesi durumunda, Katar kulübünün teklifine göre bir karar verilecek. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray'a geçen sezon imza atan Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı forma altında 42 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli forvet, teklifi değerlendirmeye alırken, sarı-kırmızılılar şimdilik konuyla ilgili beklemeye geçti.
Mertens'in ayrılmak istemesi durumunda, Katar kulübünün teklifine göre bir karar verilecek. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray'a geçen sezon imza atan Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı forma altında 42 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.