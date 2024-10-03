Mertens: "Kasımpaşa maçı gibi oldu! Böyle olmamalı!"

Galatasaray'ın hücum oyuncularından Dries Mertens, Rigas Skola maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Mertens: 'Kasımpaşa maçı gibi oldu! Böyle olmamalı!'
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03 Ekim 2024 22:34
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dries Mertens "Buradan puan kaybederek ayrılıyoruz. Kasımpaşa'da olduğu gibi verdik maçı, iyiydik ama 2-0'dan vermememiz gerekiyordu." dedi.

Dries Mertens "Devam etmemiz gerekiyor. Ligde lideriz. Burada da 4 puanımız var. Maç maç bakmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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