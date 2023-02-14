Mertens gönülleri fethetti

Sempatik kişiliği, sahada attığı golleri ve takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileriyle herkesin sevgisini kazanan Dries Mertens depremzedeler için de farkını konuşturdu.



Ali Sami Yen Nef Stadı'ndaki yardım merkezinden eşiyle birlikte canla başla çalışan Belçikalı yıldız, ayrıca deprem bölgesine 3 adet konteyner ev, 5 yardım tırı ve maaşından da 500 bin TL bağışladı.





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