Mertens gönülleri fethetti

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, afet bölgesine 3 adet konteyner ev, 5 yardım tırı ve maaşından da 500 bin TL bağışladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens gönülleri fethetti
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14 Şubat 2023 09:45
Sempatik kişiliği, sahada attığı golleri ve takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileriyle herkesin sevgisini kazanan Dries Mertens depremzedeler için de farkını konuşturdu.

Ali Sami Yen Nef Stadı'ndaki yardım merkezinden eşiyle birlikte canla başla çalışan Belçikalı yıldız, ayrıca deprem bölgesine 3 adet konteyner ev, 5 yardım tırı ve maaşından da 500 bin TL bağışladı.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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