Mertens, antrenörlüğü de reddetti: "Dünyayı gezeceğim"

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcuyla ilgili son kararı verdiği belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Mertens, antrenörlüğü de reddetti: 'Dünyayı gezeceğim'
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23 Nisan 2025 11:19
Son güncelleme 23 Nisan 2025 11:30
Galatasaray'ın 2022 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız için yönetimin son kararı verdiği belirtildi.

YENİLEME DÜŞÜNÜLMÜYOR

HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray hem maliyeti hem de yabancı kontenjanı nedeniyle Mertens ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

Galatasaray'ın sadece futbolu bırakma kararı alması durumunda Mertens'e teknik ekibe katılması için yeni bir teklif yaptığı aktarıldı.

MERTENS'İN PLANI FARKLI

Mertens'in ise futbolu bırakarak ailesiyle vakit geçirme ve dünyayı gezme planının olduğu belirtildi.

GALATASARAY KARİYERİ

37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 130 maça çıktı. Mertens bu karşılaşmalarda 24 gol ve 44 asistlik skor katkısı verdi.



 
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