Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Mert Hakan Yandaş'ın hakareti, Puchacz'ın sarı lacivertli takım taraftarına yaptığı hareketi nedeniyle verilen 2 maçlık men cezalarını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 13:01
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında yaptıkları disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ikişer maç men cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, Mert Hakan ve Puchacz'a verilen cezaların onandığı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti sebebiyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 lira para cezasının da onandığı kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.