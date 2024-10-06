Mert Hakan Yandaş, sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, tüm kulüplerin, "Kadın ve Çocuğa Dokunma" paylaşımlarını yeniden gönderdi. 30 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş, sosyal medyayı salladı!
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06 Ekim 2024 10:49
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medyayı salladı.

Dört büyük kulüp, sosyal medya hesaplarından, "Kadın ve Çocuğa Dokunma" etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Mert Hakan, kulüplerin bu paylaşımlarını retweetledi. (yeniden gönderdi)

Deneyimli orta saha oyuncusunun bu hamlesi, sosyal medyada gündem oldu ve birçok taraftardan destek gördü.

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