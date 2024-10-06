Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medyayı salladı.
Dört büyük kulüp, sosyal medya hesaplarından, "Kadın ve Çocuğa Dokunma" etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Mert Hakan, kulüplerin bu paylaşımlarını retweetledi. (yeniden gönderdi)
Deneyimli orta saha oyuncusunun bu hamlesi, sosyal medyada gündem oldu ve birçok taraftardan destek gördü.
Dört büyük kulüp, sosyal medya hesaplarından, "Kadın ve Çocuğa Dokunma" etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Mert Hakan, kulüplerin bu paylaşımlarını retweetledi. (yeniden gönderdi)
Deneyimli orta saha oyuncusunun bu hamlesi, sosyal medyada gündem oldu ve birçok taraftardan destek gördü.