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Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı
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10 Kasım 2024 23:35
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu.

Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

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