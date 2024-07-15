Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı taraftarlarla tartıştı.
Boğazda tekne turu yapan Mert Hakan'a Fenerbahçe bayrağı açan taraftarların yanına giderken birkaç Galatasaraylı taraftar, 'Ağlama.' şeklinde işaret yaptı.
MERT HAKAN TEPKİ GÖSTERDİ
Sports Digitale'in haberine göre; Mert Hakan, 'Terbiyesizlik yapmayın. Bana selam verenlere selam vermeye geldim. Sahanızda takımımla birlikte size gerçeklerin ne olduğunu gösterdim.' şeklinde yanıt verdi.
TARTIŞMA BÜYÜMEDEN SONA ERDİ
Orada bulunan Fenerbahçeli taraftarlara ise, 'Fenerbahçeli olmak bir şereftir, her zaman omuz omuza olalım.' dedi ve tartışma büyümeden sona erdi.
Boğazda tekne turu yapan Mert Hakan'a Fenerbahçe bayrağı açan taraftarların yanına giderken birkaç Galatasaraylı taraftar, 'Ağlama.' şeklinde işaret yaptı.
MERT HAKAN TEPKİ GÖSTERDİ
Sports Digitale'in haberine göre; Mert Hakan, 'Terbiyesizlik yapmayın. Bana selam verenlere selam vermeye geldim. Sahanızda takımımla birlikte size gerçeklerin ne olduğunu gösterdim.' şeklinde yanıt verdi.
TARTIŞMA BÜYÜMEDEN SONA ERDİ
Orada bulunan Fenerbahçeli taraftarlara ise, 'Fenerbahçeli olmak bir şereftir, her zaman omuz omuza olalım.' dedi ve tartışma büyümeden sona erdi.
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