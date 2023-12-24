Mert Günok'tan, Rıza Çalımbay'a cevap

Beşiktaş'ın Milli file bekçisi Mert Günok kaybedilen Alanyaspor maçı sonrasında kendisine eleştiride bulunan Rıza Çalımbay'a cevap verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Günok'tan, Rıza Çalımbay'a cevap
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24 Aralık 2023 11:08
Son güncelleme 24 Aralık 2023 12:23
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok son oynanan Alanyaspor mücadelesinin ardından Rıza Çalımbay'ın kendisine yaptığı eleştiriler hakkında konuştu.

Mert Günok, "Alışık olmadığımız sonuçların ardından sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde olduğumuz durum kişilere bağlanamaz. Ekip olarak bir girdaba kapıldık, ancak geldiğimiz gibi çıkacağız. Şu an kim ne demiş, dememiş değil, önümüzdeki maçlara özellikle kupaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ ?

İşte Rıza Çalımbay'ın, Mert Günok için yaptığı yorum:

"Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!"

Rıza Çalımbay, daha sonra düzenlediği basın toplantısında ise sözleri nedeniyle Mert Günok'tan özür dilemişti.

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