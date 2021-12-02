Merseyside derbisi Liverpool'un oldu

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, derbi maçta Everton'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merseyside derbisi Liverpool'un oldu
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02 Aralık 2021 01:17
İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisi olarak da bilinen mücadelede Liverpool, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

Goodison Park'ta oynanan maçı Liverpool 4-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada gol perdesini Liverpool'un kaptanı Henderson 9. dakikada açarken 19'da Salah'ın golüyle skor 2-0 oldu. Gray'in golüyle ilk yarı 2-1'lik Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Salah yeniden sahne alarak 64'te farkı ikiye çıkardı. Jota 79'da son sözü söyleyerek maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.

Öte yandan Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 85. dakikada oyuna girerek uzun süreli sakatlığını atlatarak bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 34 puana yükseldi. Everton ise 15 puanda kaldı.


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