Merkezefendi Belediyesi evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 83-81 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi Belediyesi evinde kazandı
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02 Aralık 2023 18:47
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 83-81 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 17, Bleijenbergh 4, Lomazs 18, Oturu 15, Ragıp Berke Atar 5, Berke Aygündüz, Pecarski 17, Çağatay Özkan 7

Darüşşafaka Lassa: Allman 7, Withers 14, Can Korkmaz 20, Canberk Kuş 3, McCormack 8, Abdur-Rahkman 10, Rıdvan Öncel 8, Doruk Dora, Berk Demir 3, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 20-24

Devre: 42-47

3. Periyot: 63-70

Beş faulle çıkan: 35.06 Rıdvan Öncel, 37.77 McCormack (Darüşşafaka Lassa)

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