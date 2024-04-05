Merkezefendi 3'te 3 istiyor

Merkezefendi Belediyesi Basket cumartesi günü evinde Bursaspor önünde galibiyet serisini 3 maça taşımaya çalışacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi 3'te 3 istiyor
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05 Nisan 2024 14:09
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetle son 5 hafta öncesi ateş hattından sıyrılıp, düşme hattında kalan Çağdaş Bodrum'a 2 galibiyet fark atan Merkezefendi Belediyesi Basket cumartesi günü evinde Bursaspor önünde seriyi 3 maça taşımaya çalışacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.

Denizli temsilcisi ligdeki üçüncü yılında 25 haftayı 9 galibiyetle geçti. Bursaspor'un ise 10 galibiyeti var.

 

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