Merih Demiral'dan geri dönüş sinyali

Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral, sahalara geri döneceğinin sinyallerini verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Merih Demiral'dan geri dönüş sinyali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2020 17:58
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yakında takıma döneceğini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merih Demiral'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi. Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi.

Juventus'un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için