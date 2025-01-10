Menemen FK ilk transferini yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü, ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'un sol beki Efecan Gülerce'yi kadrosuna dahil etti. 22 yaşındaki futbolcu kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Antalyaspor'da 2021 yılında profesyonel olan Efecan, Bayburt Özel İdarespor, Silivrispor ve Ergene Velimeşespor'da da top koşturdu. Efecan, kariyerinde çıktığı 62 karşılaşmada 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Öte yandan hazırlıklarını sürdüren Menemen FK, Sarıyer ile oynadığı özel karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Menemen FK yarın ise Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak.



