Memphis Grizzlies'te Taylor Jenkins dönemi sona erdi

Memphis Grizzlies, 6 sezondur takımın başında bulunan başantrenör Taylor Jenkins ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Memphis Grizzlies'te Taylor Jenkins dönemi sona erdi
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29 Mart 2025 01:53

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies, başantrenör Taylor Jenkins ile yollarını ayırdı.

Grizzlies'ten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonundan bu yana takımın başında bulunan 40 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Jenkins ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 

Jenkins yönetimindeki Grizzlies, 6 sezonda 3 kez play-off'lara kalma başarısı gösterdi.

Bu sezon 44 galibiyet, 29 mağlubiyet yaşayan Grizzlies, Batı Konferansı'nda 5. sırada yer aldı.

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