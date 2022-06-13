Melih Mahmutoğlu: 'Bu kulüp bunu hak ediyor'

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluğu değerlendirdi.



Kısa bir değerlendirme yapan Mahmutoğlu, "Daha iyi yerlere gelebilirdik.. Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor. Zor bir sezon oldu. Bu takım her şeyi hak ediyor. Herkes bunu hak ediyor, mutluyuz, devam edeceğiz. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun." dedi.





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