Mehmet Topal'dan eski takımı Valencia'ya ziyaret

Aktif kariyerini geçen yıl noktalayan Mehmet Topal, bir dönem formasını giydiği İspanyol ekibi Valencia'yı ziyaret etti.



Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülü mesajda, Valencia'nın ikinci evi gibi olduğunu belirten Mehmet Topal, "Ailemle birkaç günlüğüne tatil için geldim. Buraya ne zaman gelsem birçok arkadaşımı görüyorum. Stoke City'ye karşı oynadığım maçı hatırlıyorum, harika bir gol atmıştım." ifadelerini kullandı.



Valencia'ya transfer olan Cenk Özkaçar'la ilgili düşüncelerini de aktaran Mehmet Topal, "Cenk gerçekten iyi, çok kaliteli bir oyuncu. İyi bir insan. Türk Milli Takımı'nda da oynadı." dedi.



2010 yılında Valencia'ya transfer olan Mehmet Topal, İspanya temsilcisinde geçirdiği 2 sezonda 59 resmi maça çıktı ve 3 kez fileleri havalandırdı.



Mehmet Topal, geçen yıl temmuz ayında aktif futbol kariyerini noktalamıştı.



