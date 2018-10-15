Mehmet Demirkol: 'Lucescu gider Fatih Terim gelir'

A Milli Takımın, Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, Lucescu giderse yerine gelecek olan teknik direktörün yine Fatih Terim olabileceğini iddia etti.Fatih Terim'in yeniden A Milli Takım'da çalışabileceğini ifade eden Demirkol, "Lucescu giderse yerine gelecek adam bellidir; Fatih Terim. Terim, daha milli takıma 15 defa daha gider. Herkes milli takımı teknik direktör üzerinden tartışıyor bu ülkede. Milli Takım'da hocanın değişmesi demek transfer piyasasının hareketlenmesi demektir. Menajerlerin de işine gelen bir durum. Bu sadece bize özgün değil" dedi.Fenerbahçe'de forma giyen Neustadter'in A Milli Takım'a gol atmasını da değerlendiren Demirkol, "Roman Neustadter'den gol yiyince insanın morali daha çok bozuluyor. Fenerbahçe'de en çok tartışılan isimlerden biri. Bu turnuvanın hiçbir önemi yok. Top oynuyorsan sorun yok. Bu bir hazırlık turnuvası. Gereğinden fazla anlam yüklememek lazım diye düşünüyorum. Lucescu'nun genelde şikayetçi ve spor yorumcusu kimliği var. Takımın teknik direktörü değil, eleştiren bir yapısı var. Rusya maçı sonrası teknik adamlığı bırakmadı. Lucescu'nun kendi standardı full mazerettir. Bizde çalışan yabancı antrenörlerde bu oluyor" ifadelerini kullandı.Oğuzhan'ın milli takımın lideri olamayacağını vurgulayan Demirkol, "Bu takımın belli bir potansiyeli var. Bu takımda Oğuzhan bir lider olamaz. Hiçbir takımda lider olamaz. Çünkü; Oğuzhan bir lider değil, olmak zorunda da değil. Olsaydı, Arsenal'in en önemli oyuncularından biri olurdu. Yapamıyor adam. Bana da, "Senden çok iyi spor müdürü olur" dediler. Ben de olmaz demiştim. Herkes lider olmak zorunda değil" şeklinde konuştu.