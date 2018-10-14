Lucescu: "Kendi takımlarında oynamalılar"

A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya'ya 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Lucescu, iyi oynamalarına rağmen yenildiklerini söylerken, "Rusya daha güçlüydü, bu gerçek. Bildiğimiz futbolu oynadılar. Rusya beklediğimiz futbolu oynadı, biliyorduk böyle olacağını. Duran toplar, kontra ataklar, bunu biliyorduk. Beklemediğimiz bir anda kontra ataktan golü yedik. Topla oynamada %60'a %40 öndeyiz ama golleri biz yedik. İlk golde inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Zannediyorum daha fazla pozisyon da olmadı. Daha net bir pozisyon hatırlamıyorum, ofsayt pozisyonları falan vardı" dedi.



"KENDİ TAKIMLARINDA 90 DAKİKA OYNAMALILAR"



Oyuncuların kendi takımlarında daha çok oynaması gerektiğini vurgulayan deneyimli hoca, "Rusya'da 2 yıl boyunca aynı ekip oynadı, daha tecrübeliler. Bütün oyuncular kendi takımlarında da ilk 11 oynayan oyuncular. Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Topal orta sahada bize yardım eden, Akbaba da boşluklara kaçan bir oyuncumuzdu. Şimdiki hedefim, oyuncularımı kendi takımlarında 90'ar dakika oynama seviyesinde oynatabilmek. Görüyoruz ki, Rusya'nın tüm oyuncuları bizimkilerden fazla koşuyor" diye konuştu.



"BİZİM İÇİN BİR DERS OLDU"



Lucescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın oyun tarzı olarak uzun ve hava toplarıyla boş alana hücum eden bir sisteme sahip olduğunu, rakiplerinin bu sistemi bugün de uyguladığını ve A Milli Futbol Takımı'ndan 7 kilometre daha fazla koştuğunu ifade etti.



Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov'un Türkiye'nin üç defadır aynı oyunu oynadığını iddia etmesini de değerlendiren Lucescu, "Üç maç oynadık. Genç bir ekibiz. Onları bu seviyeye hazırlamak lazım. 19 yaşında oyuncularımız vardı. Bizim için bir ders oldu. Bugünkü maça bakarsanız, ikili mücadelelerde bu ekibin daha iyi olduğu görülüyordu." şeklinde görüş belirtti.



"DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYORDU"



Sahada oynamaları gereken oyunu oynayamadıklarını aktaran Lucescu, şunları kaydetti:



"5 gol pozisyonu ürettik. Ancak belki bizim oyuncularımız Rus ekibinin ısrarlı ve agresif oyuncularından çekindi. Daha iyi oyun oynamamız gerekiyordu. Dzyuba gibi oyuncu varsa işiniz zor. Zaten o bizim defansta süper bir mücadele verdi. Topu iyi sakladı, boş alana hücum etti, her şeyi yaptı. Böyle bir oyuncu bütün alkışı hak etti."



"Kazanan ekip her zaman haklıdır." diyen Lucescu, "Biz sadece kendi yolumuzu, kendi bildiğimiz doğruyu yapmak üzere devam etmeliyiz. Zeki'nin iki maçı var, Ömer Bayram'ın iki maçı, Berkay'ın ikinci maçı. Yavaş yavaş onlar da gerekli tecrübeyi biriktirip bir seviyeye gelecekler." ifadelerini kullandı.



