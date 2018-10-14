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Ne yaptın Hakan Çalhanoğlu!

A Milli Takımımızın deplasmanda Rusya ile oynadığı mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun harcadığı pozisyon hayret ettirdi.

Kaynak: Sporx.com
Ne yaptın Hakan Çalhanoğlu!
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14 Ekim 2018 19:36
Türkiye A Milli Takımımız, Rusya ile deplasmanda oynadığı mücadelede yakaladığı net pozisyonu gole çeviremedi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında kazanılan topta Rusya defansını 3'e 1 yakaladık. Hakan Çalhanoğlu, top ceza alanı köşesine kadar sürdü ve ceza alanında yer alan Cenk Tosun'u topla buluşturmak istedi. Ancak Çalhanoğlu'nun pasında Rusya defansı araya girdi ve ceza sahası içinde çok müsait pozisyonda olan Cenk Tosun'a topu gönderemedi.

Pozisyonun 3 dakika sonrasında ise Rusya bir korner vuruşunun ardındna Roman Neustadter ile öne geçti. Neustadter, milli takım kariyerindeki ilk golünü A Milli Takımımıza attı.






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