Denis Cheryshev: ''Türkiye aslında iyiydi...''

Rusya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta oyuna sonradan giren ve maçın son golünü atan Denis Cheryshev, karşılaşmanın ardından konuştu.
Denis Cheryshev, 2-0'lık maçın ardından şu sözleri kullandı;
''MAÇ ÖNCESİNDE KONUŞTUK VE...''
Maç öncesinde koç ile konuşmuştum. Kendisi beni dinlendirme kararı almıştı. Takımda 25 kişi var, herkes iyi oynayabiliyor, yenmiş olduğumuz için mutluyuz.
''TÜRKİYE DAHA İYİYDİ''
2. devre Türkiye bizden daha iyiydi. Elinize bazı fırsatlar geçti. 2. golü atma şansını elde ettik. Türkiye hep iyi bir takımdır, iyi bir antrenörleri var. Türkiye aslında iyi bir sonucu hak ediyordu.
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Denis Cheryshev, 2-0'lık maçın ardından şu sözleri kullandı;
''MAÇ ÖNCESİNDE KONUŞTUK VE...''
Maç öncesinde koç ile konuşmuştum. Kendisi beni dinlendirme kararı almıştı. Takımda 25 kişi var, herkes iyi oynayabiliyor, yenmiş olduğumuz için mutluyuz.
''TÜRKİYE DAHA İYİYDİ''
2. devre Türkiye bizden daha iyiydi. Elinize bazı fırsatlar geçti. 2. golü atma şansını elde ettik. Türkiye hep iyi bir takımdır, iyi bir antrenörleri var. Türkiye aslında iyi bir sonucu hak ediyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın