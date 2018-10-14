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Denis Cheryshev: ''Türkiye aslında iyiydi...''

Rusya'nın Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Denis Cheryshev, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Denis Cheryshev: ''Türkiye aslında iyiydi...''
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14 Ekim 2018 21:59
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Rusya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta oyuna sonradan giren ve maçın son golünü atan Denis Cheryshev, karşılaşmanın ardından konuştu.

Denis Cheryshev, 2-0'lık maçın ardından şu sözleri kullandı;

''MAÇ ÖNCESİNDE KONUŞTUK VE...''

Maç öncesinde koç ile konuşmuştum. Kendisi beni dinlendirme kararı almıştı. Takımda 25 kişi var, herkes iyi oynayabiliyor, yenmiş olduğumuz için mutluyuz.

''TÜRKİYE DAHA İYİYDİ''

2. devre Türkiye bizden daha iyiydi. Elinize bazı fırsatlar geçti. 2. golü atma şansını elde ettik. Türkiye hep iyi bir takımdır, iyi bir antrenörleri var. Türkiye aslında iyi bir sonucu hak ediyordu.

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