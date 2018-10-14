Denis Cheryshev: ''Türkiye aslında iyiydi...''

Rusya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta oyuna sonradan giren ve maçın son golünü atan, karşılaşmanın ardından konuştu.Denis Cheryshev, 2-0'lık maçın ardından şu sözleri kullandı;Maç öncesinde koç ile konuşmuştum. Kendisi beni dinlendirme kararı almıştı. Takımda 25 kişi var, herkes iyi oynayabiliyor, yenmiş olduğumuz için mutluyuz.2. devre Türkiye bizden daha iyiydi. Elinize bazı fırsatlar geçti. 2. golü atma şansını elde ettik. Türkiye hep iyi bir takımdır, iyi bir antrenörleri var. Türkiye aslında iyi bir sonucu hak ediyordu.