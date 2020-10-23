Mehmet Altıparmak: "Biz yatmayacağız, bunu göstereceğiz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Mehmet Altıparmak: 'Biz yatmayacağız, bunu göstereceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2020 22:29
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından Göztepe'nin yaklaşımına tepki gösterdi.

Rakiplerinin oynama amacının olmadığını söyleyen Altıparmak, "Futbol oynamaya gelmemiş, çok yatan bir Göztepe vardı. Marka değeri diyoruz, Türk futbolu diyoruz. Kötü oynarız ama böyle yürümeyelim. Benim takımım bunu yapsa, beni de eleştirsinler. Biz yatmayacağız ve bunu da herkese göstereceğiz. Biz maçın başından sonuna kadar çok istedik. 15 dakikada maçı 2-0'a getirebilirdik. Bugün izleyenleri de sıkmış olabiliriz, top 49 dakika oyunda kalmış, bu sezon rekor olabilir" dedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için