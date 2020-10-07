Mbwana Samatta: "Konuşulması gereken çok şey var"

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, Tanzanya basınına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Mbwana Samatta: 'Konuşulması gereken çok şey var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2020 17:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Tanzanya Milli Takımı kampına katıldı ve ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Adaptasyon sürecinde olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Yeni bir takıma, yeni bir çevreye katıldım. Yeni yüzler, yeni bir dil, farklı oyun taktikleri, yeni bir takım ve her şey yeni. Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var ancak şu anda konuşmak için doğru zaman değil. Maçtan sonra kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım." dedi.

Fenerbahçe tarihindeki ilk Tanzanyalı golcü olan Samatta, milli takımı ile Pazar günü Burundi karşısına çıkacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için