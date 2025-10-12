12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Mbappe: "Ronaldo benim için hala bir numara"

Real Madrid'in yeni yıldızı Kylian Mbappe, çocukluk idolü Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.

Mbappe: 'Ronaldo benim için hala bir numara'
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Movistar'a verdiği röportajda Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.
 
Mbappe, Ronaldo'nun kariyeri boyunca kendisine ilham verdiğini ve hala ondan tavsiyeler aldığını belirtti.
 
"Ronaldo her zaman benim için bir rol modeldi, bir örnekti. Şanslıyım çünkü konuşuyoruz, bana tavsiyeler veriyor ve bana yardımcı oluyor," diyen Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'yu 'bir numara' olarak tanımladı.
 
Mbappe ayrıca, "Cristiano bir numara, Real Madrid için bir ölçüt. İnsanlar hala ondan bahsediyor, onu hatırlıyor," ifadelerini kullandı.
 
Mbappe'nin bu sözleri, Real Madrid'de yeni bir döneme imza atarken efsanevi oyuncuya olan saygısını ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
