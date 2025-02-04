Maximin yerine Okafor!

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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Milan forması giyen Noah Okafor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kiralama bedeli 2 milyon Euro olan Okafor'un satın alma opsiyonu ise 23 milyon Euro olarak belirlendi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, kendi X hesabından Okafor'un geldiğini onayladı ve oyuncuya "Hoş geldin" dedi.
MAXIMIN YERİNE ALINDI
Transferin son günlerinde Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin için nabız yoklayan İtalya ekibi, bu transferde sonuç sağlayamayınca Noah Okafor'u renklerine bağladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Milan forması giyen Noah Okafor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kiralama bedeli 2 milyon Euro olan Okafor'un satın alma opsiyonu ise 23 milyon Euro olarak belirlendi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, kendi X hesabından Okafor'un geldiğini onayladı ve oyuncuya "Hoş geldin" dedi.
MAXIMIN YERİNE ALINDI
Transferin son günlerinde Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin için nabız yoklayan İtalya ekibi, bu transferde sonuç sağlayamayınca Noah Okafor'u renklerine bağladı.