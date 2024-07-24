Maxi Gomez, Castellon yolcusu!

İspanya İkinci Lig takımlarından Castellon, Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Maxi Gomez, Castellon yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2024 09:54
Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Maxi Gomez'e İspanya'dan talip çıktı.

İspanya İkinci Lig takımlarından Castellon, Gomez ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcu için çalışmalara başlayan İspanyol ekibi, Gomez ile görüşmelere başladı.

2022-23 başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya Trabzonspor'a imza atan Gomez, bordo mavili forma ile 35 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery