Maxi Gomez, Castellon yolcusu!

Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Maxi Gomez'e İspanya'dan talip çıktı.
İspanya İkinci Lig takımlarından Castellon, Gomez ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcu için çalışmalara başlayan İspanyol ekibi, Gomez ile görüşmelere başladı.
2022-23 başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya Trabzonspor'a imza atan Gomez, bordo mavili forma ile 35 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
İspanya İkinci Lig takımlarından Castellon, Gomez ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcu için çalışmalara başlayan İspanyol ekibi, Gomez ile görüşmelere başladı.
2022-23 başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya Trabzonspor'a imza atan Gomez, bordo mavili forma ile 35 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
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