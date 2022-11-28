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Max Kruse'nin sözleşmesi feshedildi

Bundesliga ekibi Wolfsburg'ta Max Kruse'nin sözleşmesi feshedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Max Kruse'nin sözleşmesi feshedildi
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28 Kasım 2022 19:15
Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta daha önce kadro dışı bırakılan Max Kruse ile yollar ayrıldı.

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wolfsburg'un sportif direktörü Marcel Schafer ise, "Yapılan görüşmelerde bu çözümün herkes için en iyisi olduğu konusunda anlaşmaya vardık. Max Kruse'ye gelecekte en iyisini diliyoruz" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse, bu sezon Wolfsburg'ta sadece 5 kez sahaya çıktı.

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