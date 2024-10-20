Mauro Icardi tarih yazıyor!

Victor Osimhen'in kulübede başladığı Antalyaspor deplasmanına 9 numaranın gerçek sahibi Mauro Icardi damgasını vurdu.
Arjantinli yıldız, ilk yarıdaki kafa golü, ikinci yarıda da sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri iki kez havalandırdı ve Galatasaray'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer daha kazandırdı. Milli ara sonrası müthiş bir dönüşe imza atan Icardi, yakaladığı rakamlarla da Sarı-Kırmızılı kulübün tarihinde iz bırakmaya devam ediyor.
HAGI'YE 13 GOL KALDI
Tecrübeli santrfor, Galatasaray formasıyla resmi maçlarda 60. golünü atarken, kulüp tarihinin en skorer yabancılarından Milan Baros'u yakaladı. Bu alanda zirveye yükselmek için Icardi'nin önünde sadece 73 gollü Hagi kaldı.
MAURO ICARDI'NİN PAYLAŞIMI
Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "84 maçın ardından Galatasaray tarihinin en iyi 10 golcüsü arasında yer almak benim için onurdur." ifadelerini kullandı.
KAFASINI KULLANDI
Kulübün genel gol tablosunda da ilerlemeye devam eden Icardi, Selçuk İnan ve Erdal Keser'i gol sayısında geride bırakmayı başardı. Sadece lig gollerine bakıldığında ise 64. lig sınavında 51 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu, böylece yarım dalya sevincini de yaşamış oldu.
Icardi Galatasaray'da, yine Hagi (59) ile beraber ligde 50 golü geçen ikinci yabancı konumuna geldi. Bu arada ilk yarıdaki golde Mertens'in kullandığı korneri kafayla tamamlayan deneyimli santrfor, bu alanda da ciddi bir başarıya sahip. Güney Amerikalı yıldız, Antalyaspor karşısında Galatasaray'daki 12. kafa golüne imza attı.
Arjantinli yıldız, ilk yarıdaki kafa golü, ikinci yarıda da sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri iki kez havalandırdı ve Galatasaray'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer daha kazandırdı. Milli ara sonrası müthiş bir dönüşe imza atan Icardi, yakaladığı rakamlarla da Sarı-Kırmızılı kulübün tarihinde iz bırakmaya devam ediyor.
HAGI'YE 13 GOL KALDI
Tecrübeli santrfor, Galatasaray formasıyla resmi maçlarda 60. golünü atarken, kulüp tarihinin en skorer yabancılarından Milan Baros'u yakaladı. Bu alanda zirveye yükselmek için Icardi'nin önünde sadece 73 gollü Hagi kaldı.
MAURO ICARDI'NİN PAYLAŞIMI
Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "84 maçın ardından Galatasaray tarihinin en iyi 10 golcüsü arasında yer almak benim için onurdur." ifadelerini kullandı.
KAFASINI KULLANDI
Kulübün genel gol tablosunda da ilerlemeye devam eden Icardi, Selçuk İnan ve Erdal Keser'i gol sayısında geride bırakmayı başardı. Sadece lig gollerine bakıldığında ise 64. lig sınavında 51 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu, böylece yarım dalya sevincini de yaşamış oldu.
Icardi Galatasaray'da, yine Hagi (59) ile beraber ligde 50 golü geçen ikinci yabancı konumuna geldi. Bu arada ilk yarıdaki golde Mertens'in kullandığı korneri kafayla tamamlayan deneyimli santrfor, bu alanda da ciddi bir başarıya sahip. Güney Amerikalı yıldız, Antalyaspor karşısında Galatasaray'daki 12. kafa golüne imza attı.