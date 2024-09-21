Mauro Icardi, sahalara geri döndü

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Mauro Icardi, sahalara geri döndü
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21 Eylül 2024 22:24
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray dev maçı 3-1 kazanmayı bildi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maç kadrosuna alındı.

Ligin 4. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanan ve sırasıyla Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK mücadelelerinde süre alamayan Icardi, takıma döndü.

Son 2 antrenmanda takımla çalışan tecrübeli santrfor, maç kadrosuna girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, 17 Eylül'de yapılan Gaziantep FK maçı sonrasında kesin bir dille Icardi'nin derbide oynamayacağını açıklamıştı.

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