Mauro Icardi, rekor peşinde: 2 gole daha katkı verirse...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, rekor peşinde: 2 gole daha katkı verirse...
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30 Mart 2024 10:54
Son güncelleme 30 Mart 2024 10:56
Son iki sezonda Galatasaray'ın gol yükünü çeken Mauro Icardi, uzun süre sonra ilk kez Antalya kampında 'fit' duruma geldi.

Ligin bitimine 8 hafta kala gözler Arjantinli yıldızın üzerinde olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez fileleri havalandıran Icardi, 10 da gol pası verirken, son 8 lig maçında 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Dünyaca ünlü yıldız kariyeri boyunca bir sezonda en fazla 34 kez skor katkısı yaptı: 2014-2015 ve 2016-17.

Bu sezonki skor katkısı 33 olan İcardi, 2 gole daha katkı verirse, kariyerinin en verimli dönemini geçirecek.  

 
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