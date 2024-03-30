Mauro Icardi, rekor peşinde: 2 gole daha katkı verirse...

Son iki sezonda Galatasaray'ın gol yükünü çeken Mauro Icardi, uzun süre sonra ilk kez Antalya kampında 'fit' duruma geldi.
Ligin bitimine 8 hafta kala gözler Arjantinli yıldızın üzerinde olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez fileleri havalandıran Icardi, 10 da gol pası verirken, son 8 lig maçında 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
Dünyaca ünlü yıldız kariyeri boyunca bir sezonda en fazla 34 kez skor katkısı yaptı: 2014-2015 ve 2016-17.
Bu sezonki skor katkısı 33 olan İcardi, 2 gole daha katkı verirse, kariyerinin en verimli dönemini geçirecek.
Ligin bitimine 8 hafta kala gözler Arjantinli yıldızın üzerinde olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez fileleri havalandıran Icardi, 10 da gol pası verirken, son 8 lig maçında 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
Dünyaca ünlü yıldız kariyeri boyunca bir sezonda en fazla 34 kez skor katkısı yaptı: 2014-2015 ve 2016-17.
Bu sezonki skor katkısı 33 olan İcardi, 2 gole daha katkı verirse, kariyerinin en verimli dönemini geçirecek.