Mauro Icardi'nin gecesi!

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

OKAN BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK KEZ 11'DE

MASUAKU KADRODAN ÇIKARILDI

DELE ALLI İLK KEZ YEDEK KALDI

ATIBA BU SEZON İLK KEZ KADRODA

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

G.SARAY, DERBİYE HIZLI BAŞLADI

MAURO ICARDI, GOL PERDESİNİ AÇTI

CENK TOSUN, SKORU EŞİTLEDİ

FIRSATLAR POZİSYON OLAMADI

MAURO ICARDI, İKİNCİ KEZ SAHNEDE

BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ SAKATLIK

G.SARAY, İKİ KEZ DİREĞE TAKILDI

BEŞİKTAŞ FIRSATLARI KULLANAMADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.Galatasaray, 18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golü ve Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Icardi, Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oyuncu oldu.Beşiktaş, 28. dakikada Romain Saiss'in asisti ve Cenk Tosun'un golüyle eşitliği sağladı. Cenk, Galatasaray'a karşı son 4 maçta, 3. gol sevincini aşadı.Sarı kırmızılılar, 59. dakikada Sergio Oliveira'nın ortasında Mauro Icardi'nin kafa golüyle bir kez daha öne geçti.Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 24'e yükseltti.Şampiyon olmuş rakiplerine konuk olduğu son 10 maçı kazanamayan Beşiktaş, bu maçlarda 4. mağlubiyetini alan Beşiktaş, 22 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak.1. Fenerbahçe: 11 Maç, 26 Puan2. Galatasaray: 12 Maç, 24 Puan3. Başakşehir: 11 Maç, 23 Puan4. A. Demirspor: 12 Maç, 23 Puan5. Beşiktaş: 13 Maç, 22 Puan6. Trabzonspor: 11 Maç, 21 PuanSpor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedeğe çekti. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart cezalarını tamamlayan Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Juan Mata ve Kazımcan Karataş yer aldı.Ev sahibi takımda Patrick van Aanholt, Mathias Ross, Haris Seferovic ve Yusuf Demir derbinin kadrosuna alınmadı.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.Güneş, geçen haftaki mücadeleye savunmanın solunda başlayan Arthur Masuaku'nun yerine Umut Meraş'a görev verirken, Dele Alli'nin yerine Georges-Kevin N'Koudou'yu on birde sahaya sürdü.Kaleyi geçen hafta olduğu gibi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Umut Meraş'la kurarken orta sahada Salih Uçan, Josef de Souza ve Gedson Fernandes'i görevlendirdi. Güneş hücum hattını ise N'Koudou, Cenk Tosun ve Wout Weghorst üçlüsüyle oluşturdu.Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde hücumun solunda Barış Alper Yılmaz'a forma verdi. Barış Alper Yılmaz, bu sezon 7 lig ve bir Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi sakatlanan Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı. Açıklanan kamp kadrosunda yer alan Demokratik Kongolu oyuncu, dizindeki kıkırdakta yaşadığı problem sonrası sağlık heyetiyle yapılan değerlendirmenin ardından maç kadrosuna alınmadı.Sezon başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı takımda ilk kez yedek kaldı. Transferinin ardından ilk maçına 4. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında forma giyememiş daha sonraki maçlara ise on birde çıkmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu geçen hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçının 46. dakikasında ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.Siyah-beyazlıların genç futbolcularından Emrecan Uzunhan sakatlığını atlatarak derbide kadrodaki yerini aldı. Beşiktaşlı futbolcu, Bitexen Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçlarında forma giyememişti.Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon siyah-beyazlı formayı giyemeyen Atiba Hutchinson, derbi maçta takımdaki yerine döndü.Bir süredir takımla çalışmaya başlayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek soyunduruldu.Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynadığı derbi maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.Galatasaray maça hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Icardi'nin topla ceza sahasına girme girişimine Romain Saiss son anda müdahale etti.Baskısını sürdüren Galatasaray'a karşı Beşiktaş, hızlı hücumlarla şansını denedi.Galatasaray'ın üst üste atakları 18. dakikada sonuç verdi ve Icardi, derbideki ilk golü kaydetti.Milot Rashica'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkten Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Mauro Icardi, altıpas önünden yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı.Galatasaray'ın golünden sonra Beşiktaş, topa daha fazla sahip olmaya ve Galatasaray kalesine gitmeye başladı. Özellikle Gedson ve Salih ile orta sahayı hızla ve dikine geçen Beşiktaş, Galatasaray savunmasının önüne sık sık gelmeye başladı.Beşiktaş'ın baskısı 28. dakikada sonuç verdi ve Cenk Tosun ile derbide skora eşitlik geldi.Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkten Romain Saiss'in kafayla indirdiği topu önünde bulan Cenk Tosun, altıpas önünden voleyle gelişine yaptığı şık ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.Bu golle birlikte iki takımın da ilk isabetli şutları fileleri bulmuş oldu.1-1'den sonra iki takım da atak düşünürken çok fazla pas hatası yapılmaya başlandı. Orta sahaların hızlı geçildiği bölümde iki takım da final paslarını başarılı şekilde iletemeyince, pozisyona dönüşebilecek ataklar sonuçsuz kaldı.Beşiktaş'ta ilk yarının son bölümünde sol baldırından sakatlanan Valentin Rosier, 41. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.Maçın ilk yarısındaki tek sarı kart ise 43. dakikada Gedson'a yaptığı faul nedeniyle Dries Mertens'e çıkardı.İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.İkinci yarıya daha baskılı başlayan taraf bir kez daha Galatasaray oldu. Özellikle sol kanadını Sergio Oliveira'nın da bu alana destek vermesiyle etkili kullanan Galatasaray, önce 58'de Emre Taşdemir ile net bir gol fırsatından faydalanamadı ancak 59. dakikada Icardi ile bir kez daha öne geçti.Sergio Oliveira'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Mauro Icardi, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Galatasaray, bu sezon ilk kez bir orta sonrası fileleri havalandırmayı başardı.Teknik direktörlerden ilk taktiksel müdahale 64. dakikada geldi. Beşiktaş'ta N'Koudou yerine Muleka, Salih yerine Redmond oyuna girdi. Galatasaray'da ise Barış Alper yerine Kerem oyuna dahil oldu.Beşiktaş'ta ikinci sakatlık nedeniyle değişiklik 70. dakikada geldi. Umut Meraş yerine Necip Uysal oyuna girdi.Galatasaray, 65. dakikadan sonra baskısını artırdı ve üst üste pozisyonlar yakalamayı başardı.70'te Icardi'nin, 75'te Kerem Aktürkoğlu'nun şutları direkten oyun alanıan geri döndü. Galatasaray, bu iki şutla beraber bu sezon 12 maçında 11 kez direğe takıldı ve bu alanda ligin en 'şanssız' takımı oldu.Son 10 dakikalık bölümde Beşiktaş, oyunu Galatasaray yarı alanına yıktı. Son bölümde Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile gol fırsatları yakalayan Beşiktaş, fileleri havalandıramadı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Arka direğe hareketlenen Icardi'nin son anda uzanarak vurduğu top direkten döndü.74. dakikada savunma arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bir rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kerem'in sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.80. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta gitti.84. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica, bulduğu koridordan penaltı noktası gerisine kadar ilerledi. Kosovalı oyuncunun şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere tokatladı.: Nef: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 80 Dubois), Torreira (Dk. 90+2 Emin Bayram), Oliveira (Dk. 90+1 Midtsjö), Barış Alper Yılmaz (Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 80 Berkan Kutlu), Rashica, Icardi: Mert Günok, Rosier (Dk. 40 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş (Dk. 70 Necip Uysal), Salih Uçan (Dk. 64 Redmond), Josef, Gedson, Cenk Tosun, N'Koudou (Dk. 64 Muleka), Weghorst: Dk. 18 ve 59 Icardi (Galatasaray), Dk. 28 Cenk Tosun (Beşiktaş): Dk. 42 Mertens, Dk. 89 Oliveira, Dk. 90+2 Torreira (Galatasaray), Dk. 73 Josef, Dk. 73 Redmond, Dk. 77 Necip Uysal, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Beşiktaş)