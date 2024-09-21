Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı kafilesinde yer aldı!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket eden sarı kırmızılı kafilede yer aldı.

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Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı kafilesinde yer aldı!
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21 Eylül 2024 17:45
Son güncelleme 21 Eylül 2024 19:08
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket eden sarı kırmızılı kafilede yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'yi derbide yedekler arasına yazdı.



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