Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı kafilesinde yer aldı!

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket eden sarı kırmızılı kafilede yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'yi derbide yedekler arasına yazdı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket eden sarı kırmızılı kafilede yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'yi derbide yedekler arasına yazdı.