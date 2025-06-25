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Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'den ayrıldı

Maurizio Gherardini, 11 yıl sonra Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya basketbolunun en üst yöneticisi oldu.

calendar 25 Haziran 2025 15:02 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 15:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'den ayrıldı
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Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya LegaBasket Başkanlığı'na resmen seçildi.

Tek aday olarak gerçekleştirilen seçimde Gherardini, kulüplere teşekkür ederek basketbolda sürdürülebilirlik, görünürlük ve pozitiflik gibi kavramlara önem vereceğini belirtti.

Görevini devraldığı Umberto Gandini ise Lig'in gelişimi için yapılan çalışmalardan gurur duyduğunu ifade etti ve Gherardini'ye başarılar diledi.

Gherardini, kariyerinde Toronto ve Oklahoma City Thunder'da önemli görevler üstlenmiş, 2014'ten bu yana ise Fenerbahçe Genel Menajerliği yapıyordu. Yeni göreviyle basketbol dünyasında önemli bir dönemeç başladı.


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