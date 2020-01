Maurizio Gherardini: 'Fenerbahçe Beko, herkesi şaşırtacak'

- "Obradovic kariyerinde böyle bir zorluk yaşamadı"

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final için kendilerini favori göstermeyenleri şaşırtacaklarına inandığını söyledi.Maurizio Gherardini, AA muhabirine verdiği röportajda, kötü başlayan sezondan, hedeflere ve başantrenör Zeljko Obradovic'in bu sezon yaşadığı sıkıntılara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.THY Avrupa Ligi'nde yakın zamanda genel menajerlerin Dörtlü Final adaylarını belirlediği ankette Fenerbahçe Beko'nun yer almamasını yorumlayan Gherardini, "Dörtlü Final'e kalmak hala rüyamız. Aynı zamanda da hedefimiz. 6 yıl önce hiç Dörtlü Final'e kalmamıştı Fenerbahçe. Son senelerde hep oradaydık. Diğer rakiplerde aynı hedef için savaşıyor. En büyük hedefimiz güzel bir şekilde yapılan yorumlar ve eleştirilere sahada cevap vermek ve bunları durdurabilmek. Onları (Genel menajerleri) şaşırtma şansımız da çok yüksek, biz radar altından yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin son 5 sezondur Dörtlü Final'e kaldığını hatırlatan İtalyan genel menajer, şöyle konuştu:"Her sezon aslında birbirinden çok farklı. Bizden başka 17 takım daha var. Bu sene çok daha fazla yatırımlar yapıldı. En zor sezonlardan birisi. Sezona başlarken, kendi içimizdeki sorunlardan dolayı zaten zor olacağını biliyorduk. Diğer faktörler de oldu. Play-off hedefimiz var. Ben taraftar olsam, hala aynı heyecan ve hevesle devam ederdim. Daha önümüzde 3 ay var ve her şey olabilir. Avrupa Ligi bu yıl anormal güzel ve şaşırtıcı. Takım eski pozisyonuna gelmek üzere. Herkes sağlıklı şu an. Potansiyelimiz çok yüksek. Bu yüzden hala play-off'a kalıp daha ileriye gitme şansımız var. Bunu yapabilecek durumdayız. Taraftarımız da bunu görmeli. Biz her şeyimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."Fenerbahçe Beko'nun sezona çok kötü başlamasını da değerlendiren Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic'in de kariyerinin en zorlu dönemini geçirdiğini dile getirdi.Obradovic'in Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi başantrenörü olduğunu vurgulayan Gherardini, sözlerini şöyle sürdürdü:"Obradovic çok özel bir insan. Bu özel kariyerinde de sanırım hiç böyle bir mücadele ve zorluk yaşamadı. Tabii ki kafası karıştı, bir şeyler yaşadı. Bir yol bulması gerekiyordu bunun üstesinden gelmesi için. Ben hep ona, bu tip durumlarda bunun hayatın bir parçası olduğunu anlatmaya çalıştım. Bazı sezonlar her şey yerine oturabiliyor, gülümseyebiliyoruz. Bazen şansız oluyorsunuz, kötü sezonlar olabiliyor. Hakem hataları olup Avrupa Ligi özür dileyebiliyor. Her şey olabiliyor. Bunun hiçbiri pes etmeyi gerektirmiyor. Tutkumuzu yaşıyorsak her şeyimizi vermeliyiz, iyi günde de kötü günde de. Hep bunları konuştuk, o da ne demek istediğimi anladı. Ben genel menajer olarak kötü sezonlar yaşamıştım, o yüzden ona tecrübelerimi de aktardım."Obradovic'in hırslı ve kazanmayı çok isteyen bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Gherardini, "Onun gibi özel birisi olduğu zaman hep mükemmeli ararsınız. Ne yaparsanız yapın kağıt oyunu bile olsa kazanmak istersiniz. Biz birçok şeyin bilincindeydik sezon başında. 5 oyuncumuz Dünya Kupası'ndaydı. Bunların içinde sakat olanlar vardı. İlk 9 maçın 7'si deplasmandaydı. Yine de bu kadar uzun süreceğini düşünememiştik. Obradovic'in en çok kafasını zorlayan, üzen şeylerden birisi hataların kalitesi. Bunları geliştiremezsen insan zorlanıyor. Hiçbir şüphem yok şu an, Obradovic durumu anladı ve yapması gerekenleri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini, sezon başı kadro planlaması yaparken hata yapıp yapmadıklarıyla ilgili şunları kaydetti:"Şu anda analiz ettiğimizde farklı bir düşünce yapımız olabilirdi. Zorlukları biliyorduk ama sakatlıkların daha erken bitmesini bekliyorduk, bu olmadı. Çok farklı şeyler tabii olabilirdi. Plan yaparken o an her şey doğru gibi geldi ama kontrol edemeyeceğiniz faktörler olabiliyor. Sakatlıkların bu kadar uzun süre sonra döneceğini bilseydik takıma takviyeleri daha erken yapabilirdik. Sezon ortasına bırakmazdık, kimya daha çabuk oluşabilirdi. Kulübümüze teşekkür ediyorum, gerekli takviyeleri yaptık."Bu sezon THY Avrupa Ligi takımların bütçelerinin çok arttığını anlatan ve özellikle İspanyol ekibi Barcelona'ya vurgu yapan Gherardini, şöyle konuştu:"Barcelona'nın Nikola Mirotic kontratı aslında olağanüstü bir durum. Çok sık gördüğümüz bir şey değil. Onun dışında bu seneki bütçelere bakınca geçmişe oranla çok ciddi yatırımların olduğunu görüyoruz. Özellikle Maccabi, AX Armani Exchange Milan, Khimki gibi. Avrupa Ligi'nin önemi açısında güzel bir şey. Sponsorluk açısından da büyümesi anlamına geliyor. Önemli olan ileride bunun kalıcı olabilmesi. Bunun için çalışmak gerekiyor. Takımların finans konusunda sorunları olmaması için bir şeyler yapılması lazım. Şu an bütçe kontrolü çok zor, farklı ülkelerin takımları, farklı vergi kanunlar var. NBA gibi değiliz. İlk yapılan adımlardan biri kulüp sahiplerinin bütçeye katkılarının azaltılması. Bir yüzde getirildi. Güçlü olan kulüpler için yatırım çok kolay. Sahipleri yatırım yapabilir ama güçsüz olan kulüpler için bu çok zor. Kalıcılık için ne yapılması gerekiyorsa onun üzerine çalışmak gerekiyor."Gherardini, 2014 yılında geldiği Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu aktardı.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İtalyan genel menajer, bu konuyla ilgili şunları kaydetti:"Şu an çok şanslıyım burada olduğum için. İlk günkü hırsım devam ediyor. Gelecek çok kolay belirlenen bir şey değil ama ben burada evimdeymişim gibi hissediyorum. Dünyada böyle bir taraftar kitlesi yoktur. Nereye gidersek gidelim bize sevgi gösteriyorlar. Ailem, torunlarım ne kadar 'Dede artık evine dönme vakti geldi.' dese de sezon sonu belirlenir, sonuçta ben burada mutluyum."