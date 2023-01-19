Galatasaray'ın genç stoperi Mathias Ross'a Süper Lig'den talip çıktı.



Sabah'ta yer alan habere göre; Ümraniyespor, Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle pek fazla forma şansı bulamayan Mathias Ross'a talip oldu.



İstanbul ekibi, genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.



Yabancı kontenjanından dolayı şimdiklik sarı kırmızılı yönetimin bu transfere onay vereceği belirtildi.



Daha önce oyuncunun sakatlığının erken süreceği ve lisansının donudurulabileceği konuşuluyordu. Genç oyuncu beklenenden erken iyileşti.



Mathias Ross yapılan son idmanın bir bölümünde takımla, sonrasında atletik performans uzmanı eşliğinde bireysel çalıştı. Kısa sürede yüzde 100 takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.



Danimarkalı stoper bu sezon Galatasaray ile 2 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak belirtiliyor.





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